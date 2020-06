Dnes mám celkom dobrý deň. Môj šéf mi zvýšil plat o 100 €!

Aký deň by si mal ty, ak by za tebou prišiel šéf a povedal, že od budúceho mesiaca máš o 100 € v čistom navyše? Bez toho, aby si musel pracovať viac. Jednoducho len tak (za zásluhy)!

Aký by si mal pocit?

Čo by si s peniazmi navyše urobil?

Potešil partnera? Urobil radosť deťom? Predčasne vyplatil dlhy? Určite by to bola príjemná starosť, ktorá by ťa potešila, a možno aj ľudí v úzkom okolí.

Ak mám byť realista, deň o akom práve čítaš si dnes s najväčšou pravdepodobnosťou nezažil. A predsa ho môžeš mať bez toho, aby si navštívil šéfa a požiadal o zvýšenie príjmu.

Ako?

Mať o 100 € mesačne viac nemusí prameniť len z toho, že sa príjem zvýši, ale aj z toho, že mesačné výdavky sú o 100 € nižšie. Áno, tým „šéfom“ je odraz, ktorý vidíš v zrkadle. A ten deň príde práve vtedy, ak učiníš dané rozhodnutie.

Nemusí to byť hneď „stovka“ mesačne, treba len začať uvažovať a možno si aj vstúpiť do svedomia. Mnohokrát býva problém len v neefektívnom nastavení výdavkov. Ľudia platia príliš veľa za veci, ktoré nepotrebujú, dokonca platia položky, o ktorých ani sami nevedia (poplatky v banke, nevyužité členské, nezrušené predplatné, nevyužitý paušál za telefón...).

Úpravou takýchto výdavkov ti vie ostať viac v peňaženke, čo pevne verím, že dokáže potešiť každého.

Ak si myslíš, že takéto možnosti neexistujú, som rád, že si venoval čas tomuto príspevku, ale obsah môjho blogu asi nebude pre teba vhodný. Ak si predsa len chceš dať šancu, ako mať v peňaženke viac, verím, že ti niektorý z mojich príspevkov pomôže, nasmeruje alebo ukáže cestu ako mať pre seba alebo rodinu viac peňazí (bez návštevy šéfa).