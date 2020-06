Poplatky, poplatky a ešte raz poplatky...

Pravidelné investovanie má zmysel, no vo väčšine prípadov pre inštitúciu v ktorej je založený účet. Už si si niekedy, niekde založil investičný účet? Povedzme v banke, cez poisťovňu alebo do fondov cez správcovské spoločnosti?

Vieš o všetkých poplatkoch, ktoré sú s tvojou investíciou spojené?

Poskytnem stručný prehľad tých najčastejšich :

- vstupný poplatok,

- výstupný poplatok

- poplatok za vedenie účtu

- manažérsky poplatok

- výkonnostný poplatok

- správcovský poplatok

- poplatok za vklad

- poplatok za predčasný výber prostriedkov;...

a k tomu všetkému 19% daň zo zisku, aby si niečo nechal aj štát.

Sú to síce poplatky od 0,1% do cca 4%, no ak ich sčítaš a natiahneš v čase, zistíš, že poplatky sa pri 100 € investícií, povedzme na 10 rokov, pohybujú na úrovni niekoľko 1.000 €. A to sú presne peniaze, ktoré mohli skončiť ako tvoj zisk. Potešilo by, no nie?

Ak máš založený investičný účet, či už s jednorazovou investíciou alebo pravidelnými vkladmi, skús si zistiť VŠETKY poplatky, ktoré sú s tvojou investíciou spojené a neuskromni sa len s tvrdením predajcu v banke alebo poisťovni, že žiadne poplatky tam nie sú. Lebo to, až tak veľmi pravda nie je.

Nie je šetrenie ako šetrenie a nie je investícia ako investícia...

Najčastejší spôsob odkladania si peňazí na Slovensku, je nechať si ich na bežnom účte. Jedna pozitívna správa tu je. V ňom (okrem poplatku za vedenie účtu) neexistuje žiaden poplatok, a teda vám ostane najviac peňazí. No na druhej strane, príde inflácia a človek o svoje peniaze z veľkej časti príde, pretože stratia svoju kúpnu silu. (za 1 € v roku 2010 si si kúpil 10 rožkov, dnes v roku 2020 ich kúpiš len 7). Toto je spôsob šetrenia s garanciou straty svojich peňazí.

Potom sú na Slovenku veľmi obľúbené vklady do fondov v bankách alebo správcovských spoločnostiach. Tie už dokážu vygenerovať zisk. Síce z prevažnej časti pre seba ale zvýši aj pre klienta, dokonca až tak, že sa nestráca kúpna sila. (príklad s rožkami)

Zatiaľ to znie, ako keby som týmto článkom chcel ľudí odhovoriť od šetrenia, no presný opak je pravdou.

Šetrenie alebo pravidelné investovanie je v dnešnej dobe viac než nevyhnutné. O tom sa môže presvedčiť každý, ak nastane krátkodobý výpadku príjmu; neočakávaný výdavok (napr. oprava auta); bude treba zaplatiť školné pre deti alebo ak sa pozrieš na dnešné nastavenie dôchodkového systému.

Celé šetrenie je (podľa môjho názoru) o dvoch veciach. Tou prvou je ČAS a druhou POPLATKY. (samozrejme aj riziko, ale to teraz nechcem rozoberať, beriem to tak, že človek, ktorý investuje, chápe riziko, ako prirodzenú súčasť investovania)

Čas hrá v prospech každého investora, pokiaľ je nastavený správne, nakoľko zložené úročenie ukáže svoju silu až v dlhšom horizonte a sila je značná. Len treba hľadať spôsoby, ako sa čo najviac z 1 € vkladu dokáže zainvestovať na kapitálovom trhu, teda mať čo najnižšie POPLATKY.

Poplatky, ako také, sú nevyhnutnou súčasťou každej investície (každý chce predsa zarobiť), no existujú cesty, ako poplatky stlačiť na minimum, a ak k tomu prirátam čas, ovocie z investície môže prinášať osoh pre investora aj do konca života.

Nenechaj sa ukecať milým prístupom školených pracovníkov a vypýtaj si oficiálnu poplatkovú štruktúru spojenú s investíciou. (podľa smernice EÚ, každá investícia takýto dokument musí mať vypracovaný a musí byť pre každého investora dostupný).

Neodcudzujem inštitúcie, ktoré si nechajú aj 50% zo zisku (v horšom prípade z vkladu), treba si však uvedomiť, že každý, kto taký účet má, sa pod neho podpísal a akceptuje všetky podmienky. Otázka znie, poznáš všetky podmienky?

Práca osobného ekonóma spočíva aj v tom, že ak jednotlivec má šetrenie alebo pravidelne investuje, pozerá sa aj na to, či tu je priestor, ako vyťažiť pre klienta viac, pri zachovaní zvyšných parametrov spojených s investovaním. Veľa krát je to rozdiel niekoľko 10.000 € v prospech klienta.

Ak možno práve ty neinvestuješ, ale poznáš niekoho v okolí, komu by tento článok mohol pomôcť, budem rád, ak mu ho nazdieľaš.

Moje meno je Peter Zajac a som Váš osobný ekonóm.