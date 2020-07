Vieš si predstaviť vyžiť z dôchodku tvojich starých rodičov?

Je pravda, že život dôchodcu by mal byť menej nákladný, v ideálnom prípade je hypotéka vyplatená a deti samostatné. Na druhej strane sa zvýšia náklady na zdravotnú starostlivosť a potešiť vnúčatá by tiež nebolo na škodu.

Ak by som sa ja alebo ty spýtal okoloidúcich dôchodcov na to, ako sú spokojný so svojou výškou penzie, koľkí z desiatich by bolo nadšených? Všetci? Asi ťažko... Polovica? Možno zo šťastím... Tretina? To bude bližšie pravde...

Neviem, neskúšal som robiť anketu, ale s istotou viem povedať, že dôchodok, ktorý čaká mňa, by na moje životné potreby nepostačoval. Internet poskytuje mnoho, dokonca aj dosť presných kalkulačiek, ktoré ti dokážu ukázať, akú môžeš pri svojom momentálnom príjme očakávať výšku penzie. Ušetrím ti čas, cca 40% tvojho priemerného čistého príjmu (pokiaľ si zamestnanec), bude predstavovať tvoj dôchodok. Živnostníci, SZČO a majitelia podnikov, sú po tejto stránke na tom mnoho horšie, ale o tom inokedy. Teraz nastáva konflikt, na ktorý chcem upozorniť. Takto to vyzerá, ale pri dnešnom nastavení a zákonoch!

A bude horšie!

Znižovanie demografickej krivky (zmenšujúci sa rozdiel medzi ekonomicky aktívnym obyvateľstvom (15-64) a dôchodcami (65+), zastrešenie dôchodkového veku, či zvyšovanie priemerného veku dožitia, sú len špičkou ľadovca, ktorý zatrasie slovenským ale aj európskym dôchodkovým systémom.

V preklade, na Slovensku bude čoraz viac dôchodcov, ktorí sa budú dožívať čoraz vyššieho veku a bude čoraz menej ľudí, ktorí budú na ich dôchodky prispievať. Čo sa asi tak stane? Deficit sociálnej poisťovne sa bude z roka na rok zvyšovať a dorovnávať cez štátny rozpočet (ktorý je financovaný prevažne daňami pracujúceho obyvateľstva). Nazval by som to dvojitým príspevkom pracujúceho človeka.

Toto nemá vyznieť ako zastrašovanie, alebo že beriem dôchodcov ako záťaž, skôr uvedomenie si reálnej situácie, ktorá nastáva a príde. Možno ešte nezasiahne dnešných 50tníkov, možno ani 40tníkov ale dnešný mladí ľudia (< 35), nič netušiace deti v škôlke dostanú do „daru“ obrovskú záťaž v podobe miliónov dôchodcov, ktorých budú musieť uživiť.

Osobne si myslím, že nastane drastická zmena v dôchodkovom systéme. Pretože bude musieť. A spoliehať sa LEN na štát neodporúčam (pokiaľ chceš mať zachovaný životný štandard).

Buď nastane situácia, že štát prikáže tvoriť rezervy na dôchodok každému občanovi hneď od nástupu do zamestnania na vlastný, dedičný, dôchodkový účet (ekvivalent dnešného II. piliera) alebo sa o nás postarajú naše vlastné deti (skús si na sekundu predstaviť, ako by to asi vyzeralo) alebo dôjdeme do stavu celoživotnej nútenej práce, aby sme si mohli zachovať životnú úroveň. Otázka znie, či to budeme zvládať po fyzickej stránke.

Ak sedím s klientom, túto tému mám, ako povinnú časť rozhovoru, a to z dôvodu, že aspoň túto malú hŕstku ľudí chcem naučiť, ako sa pripraviť na dôchodok, ktorý chceme všetci raz zažívať v spokojnosti a pohode. Argument, že „ja sa dôchodku nedožijem“, u mňa bohužiaľ neprejde. Mnohokrát mi príde, že človek si len nevie predstaviť, ako bude vyzerať ich život o niekoľko desaťročí, keďže riešia prítomnosť a svoju aktuálnu situáciu. Preberať možnosti, ako si sám, bez spoliehania sa na štát zabezpečiť dôchodok beriem, ako svoju povinnosť. Som šťastný, keď moji klienti vidia potrebu túto tému riešiť a chcú byť pripravený a nie prekvapený.

Budem nesmierne rád, ak k svojim klientom budem môcť cez tento kanál priniesť ďalších, nezávislých čitateľov k zamysleniu či toto, čo som práve popísal je a bude skutočne pravda, a či existuje spôsob, ako si zabezpečiť vlastný dôchodok, bez spoliehania sa na štát.

P.S. áno dá sa to, len preto treba aj niečo urobiť. Nie je to nič náročné. Podľa mojich skúseností, mnoho krát stačí len urobiť zmenu vo svojom mesačnom rozpočte.

Moje meno je Peter Zajac - Váš osobný ekonóm.