Ako mať najlacnejšie a zároveň kvalitné životné poistenie? (reálne prepočty so vzorcami)

Koľko platíš mesačne za životnú poistku? A vieš za čo platíš? Nie si náhodou podpoistený alebo nadpoistený? Nemáš náhodou viacero poistných zmlúv? Oplatí sa to vôbec?

Deväť poisťovní, desiatky poistných produktov, tisíce možných kombinácií, milióny vybraté na poistnom každý mesiac.

Bohužiaľ, nebude tu spomenuté všetko, pretože by to bolo na neúnosne dlhý článok. Budem čo najstručnejší ale zároveň praktický. Upozorňujem, je to čítanie na cca 10 minút, ktoré dokáže šetriť nemalé peniaze.

Pri štandardne pracujúcom človeku, ktorý má hypotéku, je zamestnaný a ne/má rodinu by životné poistenie malo obsahovať minimálne týchto 5 pripoistení: smrť, trvalé následky úrazu, kritické choroby, dočasná PN-ka, invalidita. Prečo? A ako zistiť poistnú sumu pre seba?

Pripoistenie Smrti: pokiaľ máš úvery a máš rodinu, ktorá by po tvojej smrti dedila (okrem majetku) aj dlhy, potrebuješ vedieť zostatok úveru, pridaj k tomu náklady na pohreb a jeden tvoj ročný príjem a výsledná suma je tvoja poistná suma na smrť.

Pre lacnejšiu variantu odporúčam tzv. „klesajúcu smrť“ kedy ti poistná suma klesá spolu s tvojim zostatkom úveru. Poistná suma môže byť aj nižšia, stačí si pozrieť svoj posledný výpis z II. prípadne III. dôchodkového piliera a o daný zostatok môže byť celkové poistné nižšie, keďže II. a III. pilier sú dedičné účty. Prípadne môžeš namiesto ročného príjmu započítať ročné výdavky. Pre ešte lacnejšiu variantu (pokiaľ ste manželia) stačí rozdeliť úver delené dvomi, aby aspoň polovica dlhu zmizla, ak by došlo k najhoršiemu.

Ak máš existujúcu poistku a máš tam vyššiu poistnú sumu, si nadpoistený a teda môžeš platiť mesačne menej na poistnom. Ak máš poistnú sumu nižšiu, tak si podpoistený a teda je na mieste otázka, že ak by došlo k najhoršiemu, či by tvoja rodina zvládala platiť mesačné splátky, udržať si domov, životný štandard, ak by zo dňa na deň tvoj príjem začal chýbať.

Pripoistenie Trvalých následkov úrazu (TNÚ): vážne, ťažké úrazy, (napr. dopravná nehoda,...). Človek síce prežije ale nebude môcť už pracovať, dokonca sa mu zvýšia náklady na zdravotnú starostlivosť (rehabilitácie, zdravotné pomôcky,...). Pozor! Vo veľa prípadoch vidím, že ľudia majú toto pripoistenie na sumu 5.000 - 10.000 € a majú pocit, že je to v poriadku. Je to extrémne nízka poistná suma, ktorá môže priviesť rodinu do ťažkej životnej situácie. Odporúčam mať dané pripoistenie na sumu aspoň 200.000 €. Dá sa to lacnejšie tak, že TNÚ si poistíš s „progresiou“. Príklad: poistné 40.000 € s progresiou 500% (krát 5) = celkové poistenie 200.000 €. Existujú rôzne progresie od 100% do 1000%. Tak pozor na to!

Pripoistenie Kritických chorôb: Poistná suma by mala byť minimálne vo výške tvojho jednoročného príjmu. Takže, ak zarábaš 1.000 €/ mes. v čistom, poistná suma by mala byť 12.000 €. Prečo? Pretože, ak by nastala táto situácia, tak nezarábaš, a to maximálne rok. Po roku bude tvoj stav prehodnotený lekármi, ktorí ti povedia, že si buď invalid alebo môžeš ísť opäť do práce a zarábať ďalej. Pre lacnejšiu variantu si to môžeš prepočítať s ročnými výdavkami (ale to by som veľmi neodporúčal). Tu by sa dalo písať ešte veľa, ako napríklad, že si treba dávať pozor na výluky, na vypĺňanie zdravotného dotazníka, čakacie doby, no to by bolo na ďalší (rovnako dlhý) článok.

Pripoistenie dočasnej PN-ky: ak si zamestnaný, cca 50% tvojho čistého (oficiálneho) príjmu získaš zo Sociálnej poisťovne. Pre zachovanie svojho existujúceho príjmu potrebuješ mať zvyšok dopoistený. Stačí, ak si čistý príjem vydelíš 60, vtedy zistíš, aké denné poistné máš mať, aby ti príjem neklesol v čase PN-ky a mohol si udržať svoj životný štandard, ako aj celej rodiny. Pozor! Zákon v tomto prípade definuje strop. To znamená, že ak si sčítaš dávky zo Sociálnej poisťovne a sumu, ktorú by si mal dostať z poistky, táto suma nesmie prevýšiť 100% tvojho čistého príjmu. Takže, ak by si chcel na PN-ke zarobiť, nedá sa to.

Pozor! Živnostníci, ktorí si platia minimálne odvody majú (oficiálny) čistý príjem iný, než reálny a vo veľa prípadoch nedôjde k plneniu a teda si celý čas platia dané pripoistenie úplne zbytočne.

Pripoistenie Invalidity: Niečo ti bude prispievať Sociálna poisťovňa. No nemyslím, že je to postačujúce, pokiaľ chce človek dôstojne žiť aj naďalej. Poistná suma je v tomto prípade individuálna. Záleží od tvojho majetku, od vlastných našetrených prostriedkov, od zaúverovania... Minimálna hodnota by mala predstavovať aspoň takú čiastku, akú máš v pripoistení smrť ale bez započítania II. a III. piliera.

Zhrnutie:

SMRŤ (klesajúca) = (dlh + pohreb + ročný príjem) - II pilier - III pilier

TNÚ (s progresiou) = aspoň 200.000 €

Kritické choroby = ročný čistý príjem

Krátkodobá PN-ka (denná) = čistý príjem / 60

INVALIDITA (klesajúca) = dlh + ročný príjem

Kombináciou jednotlivých pripoistení sa moje prepočty dostanú na mesačné poistné niekde na úroveň 3-5% z čistej mzdy. Ale opäť dodávam, je to individuálne. Vždy mám lepší pocit, ak je človek kvalitne ale primerane poistený a radšej si odkladá sám pre seba, než by bol zbytočne nadpoistený a platil za veci, ktoré ani nepotrebuje.

Samozrejme, existujú rôzne iné pripoistenia ako: úverová asistencia, hospitalizácia, chirurgické zákroky, zlomeniny, popáleniny, denné odškodné za úraz, lekárska konzultácia, oslobodenie od platenia,... Ale to vždy riešim, až po osobnej konzultácií, nakoľko je to špecifická záležitosť.

Pár múdrostí na záver:

Nikdy nešetri v poistke! Poisťovňa má na seba prebrať riziko v prípade neočakávanej situácie a nie zhodnocovať tvoje peniaze. ( + poplatky sú enormne drahé a efekt je minimálny až nulový).

Nesnaž sa na poistke zarobiť, poistka by mala slúžiť v čase výpadku príjmu alebo vážnej životnej situácie.

Drahá poistka nemusí znamenať najkvalitnejšie krytie.

Čím si starší, tým bude poistné drahšie.

Čím si chorľavejší, poistné bude drahšie. (alebo sa môžeš stať nepoistiteľným).

Každý pracuje v inom odbore, a preto poistenie pre policajta bude vyzerať diametrálne inak, než poistenie administratívneho pracovníka.

Životné poistenie je produkt, ktorý si dokážeš kúpiť len v čase, kedy ho nepotrebuješ a nedokážeš si ho kúpiť v čase, kedy by si ho už potreboval.

Tento článok som napísal tak, aby si dokázal každý sám v pohodlí domova skontrolovať, či sú jeho pripoistenia v poriadku a s primeranými sumami.

Ak sa predsa len zamotáš vo svojich poistkách, alebo by si potreboval poradiť, môžeš ma kontaktovať cez moju fb skupinu Peter Zajac – Váš osobný ekonóm. Som zástanca princípu, že zlá otázka neexistuje, najhoršia je nepoložená otázka. Moje služby sú a budú pre klientov zdarma.

Verím, že tento článok bol užitočný pre každého čitateľa.

Moje meno je Peter Zajac a som Váš osobný ekonóm.