Ako prežiť Vianoce vo finančnej pohode? (praktický návod)

5 rád o tom, ako prežiť Vianoce po finančnej stránke a nemať sviatky stresu ale vopred naplánovanej pohody

Najkrajšie ale aj najnákladnejšie sviatky roka sa blížia. Dnes vám chcem ukázať 5 tipov, ako prežiť Vianoce s úsmevom na tvári, po finančnej stránke.

1. Sú to Vianoce, nie súťaž, kto na darčeky minie viac

Je racionálne, ak si v rámci rodiny alebo okolia, ktoré zvyknete obdarovať určíte spoločne peňažný strop na kúpu darčeka. V rámci domácnosti je ešte výhodnejšie, ak sa viacerí členovia poskladajú na darček jednej osobe. Obdarovaná osoba tak nezíska, príklad, 4 malé darčeky ale jeden poriadný dar, ktorý by si možno ani sám nekúpil pre jeho cenu. Osobne si myslím, že jeden poriadný dar vie potešiť viac, ako 4 páry papúč :) Opadne z vás stres, či to finančne po sviatkoch utiahnete, či nekúpite “lacný” dar, prípadne aj stres z hľadania darčekov, pretože by ste mali na starosti len nákup jedného daru v rámci rodiny.

Príklad: ak sme v domácnosti štyria a ja mám na kúpu celkovo vyhradených 200 €, každý dostane dar v priemere za 50 €. Ak sa takto dohodneme všetci, každý získa jeden dar za 200 €. A získate tak bohaté a pokojné Vianoce.

2. Urob si priebežný zoznam vianočných potravín dnes

Pevne verím, že šikovné gazdinky presne vedia, čo bude na vianočnom stole a následne pohostenie pre návštevy. Priebežný zoznam potravín môže pre vás priniesť možnosti využiť rozličné predvianočné zľavy. Nekúpite všetko naraz ale postupne v zľavách, predsa raz je v zľave obľúbená káva, neskôr cukor, potom šampanské… Trvanlivé potraviny vedia počkať do vianočného času. Vy tak získate možnosť rozhodnúť sa, čo a kedy kúpiť, menší stres z hromadného nákupu pred sviatkami (kedy obchody praskajú vo švíkoch) a úsporu v peňaženke.

3. Vianočná výzdoba (ako keby nestačila tá z minulého roka)

Výzdoba dokáže potrápiť nie jednu peňaženku. Hlavne, ak ste si tento rok kúpili nový byt alebo dom a idete nakúpiť celú výzdobu naraz. Poradím vám, poobzerajte sa po internetových bazároch. Som o tom presvedčený, že práve niekto vo vašom okolí predáva presne taký vianočný stromček alebo ozdoby, ako ste si vyhliadli vo výklade obchodu. Získate tak príležitosť ušetriť od -50% do -100% z ceny nového produktu (áno, niektorí chcú výzdobu len podarovať ďalej). Šetríte tak, nie len peňaženku, ale aj životné prostredie. Prípadne, buďte kreatívny a spolu s deťmi si vytvorte vlastnú, unikátnu výzbodu. Návodov je plný internet.

4. Povianočné akcie

Myslím, že tu každý hneď vie, čo chcem napísať. Obchody sa snažia zbaviť prebytočného tovaru a nastávajú povianočné výpredaje, ktoré vedia ušetriť značnú časť peňazí z pôvodnej sumy darčeka. Ale je tu jeden problém, čo teda bude pod stromčekom? Vaša kreativita! Mne napadá krásny, trblietavý kupón, ktorý bude obsahovať presnú špecifikáciu daného notebooku alebo tabletu. Prípadne krabica, ktorú polepím do dizajnu nového telefónu. Nadšenie ostane a pevne verím, že nikto nebude sklamaný, ak ho hneď po sviatkoch vezmete do elektra a bude si môcť za svoj “kupón” kúpiť sľudovaný dar. Nazval by som to "Za málo peňazí veľa Ježiška" :)

5. Neprepadnite nástrahe zvanej reklama

Black Friday (Čierny piatok), Premakané výklady, Predvianočná nálada, Marťanko, ktorý má vianočnú náladu už od augusta,...

Reklama na nás strehne z každej strany. Ideálna rada by znela, vyhnite sa im. Žiaľ, nereálne, preto skôr odporúčim jedným uchom dnu druhým von. Ak človek vie, čo chce kúpiť, reklamy nebudú mať veľký vplyv. Skúste si od ľudí, ktorých obdarujete vyžiadať, čo by chceli nájsť pod stromčekom. V tom prípade už budete vedieť, na čo sa máte sústrediť a nebudete nervózny z hľadania vhodného darčeka a nepodľahnete reklame, ktorá si vás nájde presne v tom zlomovom momente, kedy podľahnete.

Bonusová rada:

NIKDY, skutočne nikdy, SI NEPOŽIČIAVAJTE NA DARČEKY!

To je tá najdôležitejšia rada, akú vám môžem dať! Ak nie ste v ideálnej finančnej situácií, nechoďte si po spotrebné úvery na darčeky, a to ani pre 500 €. Poviem vám, čo sa stane. Vezmete si, povedzme, 2.000 €, ktoré budete splácať 4 roky (t.z. ešte 4 najbližšie Vianoce). A vám ostane takmer 50 € spomienka na Vianoce 2020, ktorú vám bude pripomínať mesačná splátka. Po štyroch rokoch prídete na to, že ste za Vianoce z roku 2020 nechali 2.300 €. Požičiavať si na vianočné darčeky je najnezodpovednešia vec, ktorú môžete po finančnej stránke voči sebe urobiť. Niekedy si treba uvedomiť vlastné limity a neísť za ich hranice. Radšej si 50 € splátku odkladajte do ponožky a o rok, budete mať na Vianoce odložených pekných 600 €.

Vianoce sú o pocitoch. Pocit, keď človek vidí, ako sa niekto teší z daru je úžasný. Je veľmi príjemné obdarúvať, ako aj byť obdarovaný. Je nádherné mať pocit perfektne strávených Vianoc, zo všetkým, čo k tomu patrí. No chcem vám pripomenúť, že presne tieto emócie chcú využiť obchodníci vo svoj prospech. Želám vám, aby ste našli správnu finančnú rovnováhu medzi želaným a možným rozhodnutím. Hlavne pokoj, Vianoce môžu byť sviatky pokoja, len si ich také musí každý urobiť svojpomocne.

