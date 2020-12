Nerob si starosti, štát sa o teba na dôchodku (ne)postará…

...alebo inak, vedel si o tom, že podľa EUROSTATu má slovák v priemere vyšší dôchodok než, priemerný švajčiar?

Dovolím si krátke zamyslenie. Ak sa povie výraz “švajčiarský dôchodok”, čo to u slováka vyvolá? Rozhorčenie? Závisť? Ironický úsmev? Ale vieme, čo to vlastne znamená, ten “švajčiarský dôchodok”?

Na jednej strane závidíme švajčiarom, rakúšanom, nemcom ich dôchodky. Na druhej strane, vieš, odkiaľ majú svoj dôchodok?

Viem, že tu môžeme rozoberať, že oni majú iné platy, oni nezažili komunizmus, ich sociálny systém funguje inak, než náš,... To je všetko pravda. Ale dovolím si pomôcť trochou štatistiky.

Skúsim príklad Švajčiarska, ich dôchodkový systém funguje na báze aktívneho zapojenia zamestnávateľov do dôchodkového systému; kapitálové investovanie na dôchodok poznajú mnoho skôr, ako my (náš II. pilier); ich vek odchodu do dôchodku rastie (my ho máme zmrazený ústavným zákonom),... To všetko nahráva stavu, mať vyšší dôchodok, než iné krajiny.

Lenže, vedeli ste o tom, že podľa EUROSTATu (európsky štatistický úrad), máme my, slováci, VYŠŠÍ dôchodok, než švajčiari?

Ak vezmeme do úvahy, koľko dostane švajčiar od štátu na dôchodok zo svojej priemernej mzdy, budeme na úvoreň 41%.

Pričom, slovák dostane od štátu na dôchodok v priemere 42%, ako náhradu za mzdu. V percentuálnom vyjadrení, dôchodok od štátu vs. mzda, máme lepší ako švajčari.

Štatistika, ako vo veľa prípadoch, aj tu zavádza. Síce je vyššie spomenutý údaj pravdou, ale nie v absolútnych číslach.

S dôchodkami je to trochu inak. Švajčiar sa totižto nespolieha LEN na štát.

Slovák je naučený, nerobiť si starosti so svojou finančnou budúcnosťou, pretože štát sa o neho postará. Táto dogma tu už nebude dlho platiť. Švajčiari to vedia, preto je ich dôchodok iný, než to, čo tvrdí štatistický úrad.

A pritom nástroj, ktorý používajú oni, môžeme používať aj my (bez problémov a iných obmedzení). Tvrdím a stojím si za tým, že každý jeden slovák môže dosiahnúť status “švajčiarského” dôchodcu. Ak na to myslí v dostatočne dlhom predstihu, tak ako švajčiar.

Švajčiari využívajú súkromné investície, ktorých cieľ je mať sa na dôchodku aspoň tak dobre, ako keď pracovali. A tu sa to všetko láme.

My, to z časti poznáme, ako III. pilier (a teda sám si prispievam na vlastný, dôchodkový účet, a ak mám benefit od zamestnávateľa, tak aj on). K pozitívam a negatívam III. piliera sa pre tento článok vyjadrovať nebudem. Ak má niekto reálny záujem vedieť viac, môže ma kontaktovať.

A teda, k dôchodku, ktorý im dá štát získavajú aj dôchodok, ktorý im chodí z vlastného, súkromného III. piliera.

Týmto švajčiari nekončia, sú naučený využívať nástroje finančného trhu. Aj keď mu možno úplne nerozumejú, svojim expertom vo finančnom svete dôverujú, čoho výsledkom je ich životný štandard v dôchodkovom veku (alebo aj skôr). Myslím, že je to spôsobené, aj silnými základmi finančnej gramotnosti, ktoré získavajú od mala a dôvera v súkromné investície.

Finančný trh, ako taký, existuje na celom svete len jeden. A slováci majú k nemu rovnaký prístup, ako švajčiari, problém je, že my sa o tom v škole neučíme a nevieme, ako to funguje. Dôležité je, že tak, ako švajčiarovi neklesá životný štandard na dôchodku, to isté môže zažívať aj slovák. Stačí nájsť experta, ktorý sa danej problematike skutočne rozumie a vie nie len pekne rozprávať, ale aj reálne vysvetliť, ukázať a prepočítať, ako môže “švajčiarský” dôchodok vyzerať (povedzme aj u vás).

Beriem za svoje povolanie, všetkým svojim klientom ukázať spôsoby, ako sa nemusia spoliehať na štát v otázke dôchodku a je už len na nich, či moje rady aplikujú alebo nie. A samozrejme, následným servisom vždy túto otázku spoločne aktualizujeme.

Moje meno je Peter Zajac - Váš osobný ekonóm